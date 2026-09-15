В КБР вынесли приговор по делу о краже более 50 лошадей

Зольский районный суд вынес приговор четверым жителям Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, признав их виновными в серии конокрадств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

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В зависимости от роли фигуранты осуждены по чч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ (кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах). Одного из участников группы осудили по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Согласно материалам дела, с 2019 по 2024 год группа похищала свободно пасущихся лошадей на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов. Всего было угнано более 50 лошадей, в том числе племенные кабардинской породы, на общую сумму свыше 8,5 млн руб. Отмечается, что часть животных сбывалась изготовителям колбасных изделий.

С учетом признания вины, частичного возмещения ущерба, смягчающих обстоятельств и позиции потерпевших суд назначил троим наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3,5 лет колонии общего режима. Четвертый фигурант, виновному в одном, приговорили к 1,5 году условно с испытательным сроком в также 1,5 года.

Константин Соловьев