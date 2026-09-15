На Дону планируют за два года построить 50 спортобъектов за 6,6 млрд рублей

В Ростовской области сегодня, 15 сентября, открылись три модульных спорткомплекса с бассейнами — в Зернограде, Сальске и Зимовниках. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Каждый из комплексов рассчитан до 360 посетителей в сутки. В состав комплексов входят бассейны длиной 25 метров на шесть дорожек, залы общей физической подготовки и оборудованные раздевалки.

Как отметил глава региона, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт: Я выбираю спорт» область получила субсидию на возведение спортивных объектов в шести муниципалитетах. Общий объем средств из федерального бюджета составил около 1,5 млрд руб. Дополнительно привлечены средства из областного бюджета и внебюджетные источники. После открытия трех объектов на очереди остаются бассейны в Константиновске, поселке Персиановском и станице Тацинской.

В ближайшие два года в регионе планируется построить более 50 новых спортивных объектов. На эти цели предусмотрено свыше 6,6 млрд руб., сообщил Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев