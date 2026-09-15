Марш на равнину

15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил о полном освобождении Дагестана от боевиков. Эта дата стала точкой завершения одной из ключевых операций конца 1990-х: отражения вторжения отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба на территорию республики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Сентябрьское вторжение боевиков в Дагестан стало второй попыткой полевых командиров Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба перенести войну за пределы Чечни и открыть новый фронт на территории соседней республики. Если августовский удар пришелся по горным районам — Ботлихскому и Цумадинскому,— то 5 сентября боевики атаковали уже Новолакский район.

По оценкам федеральных сил, в нападении участвовали около 1,5 тыс. человек. Это были не разрозненные группы, а подготовленные отряды, имевшие опыт первой чеченской кампании, тяжелое стрелковое вооружение, минометы, гранатометы, средства связи и заранее разведанные маршруты. Их основной расчет заключался в быстром захвате нескольких населенных пунктов, блокировании российских подразделений и создании угрозы выхода к Хасавюрту, Буйнакску и далее к Махачкале.

Удар после Ботлиха

К началу сентября 1999 года боевики уже потерпели неудачу в горных районах Дагестана. В августе они вошли в Ботлихский район, рассчитывая поднять местное население и закрепиться в селах, но столкнулись с сопротивлением федеральных сил и дагестанского ополчения. Попытка представить вторжение как «освободительный поход» не сработала: большинство жителей республики не поддержали боевиков.

После этого Басаев и Хаттаб сменили направление удара. Новолакский район имел для них несколько преимуществ. Он граничил с Чечней, был удобен для скрытого перехода вооруженных групп, а его захват создавал бы непосредственную угрозу Хасавюрту — одному из крупнейших городов северного Дагестана. Кроме того, атака на Новолакский район должна была отвлечь федеральные силы от операции против так называемой Кадарской зоны — сел Карамахи, Чабанмахи и Кадар, где к тому времени были сосредоточены вооруженные радикальные формирования.

Таким образом, вторжение 5 сентября было не спонтанным рейдом, а частью более широкой тактики: растянуть федеральные силы, вынудить их воевать сразу на нескольких направлениях и создать впечатление, что Дагестан выходит из-под контроля.

Прорыв через границу

Утром 5 сентября отряды боевиков перешли административную границу со стороны Чечни и заняли ряд населенных пунктов, в том числе районный центр Новолакское, а также пытались закрепиться в близлежащих селах и на господствующих высотах.

Тактика была типичной для полевых командиров Северного Кавказа конца 1990-х годов: внезапный ночной или ранний утренний вход, блокирование дорог, уничтожение или захват небольших гарнизонов и милицейских постов, создание огневых точек в домах и административных зданиях.

Населенные пункты превращались в узлы обороны. Боевики стремились не столько удерживать фронт в классическом смысле, сколько навязать федеральным силам тяжелые бои в селах, где применение авиации и артиллерии осложнялось присутствием мирных жителей.

Одновременно они пытались использовать психологический эффект. После августовских боев и взрыва в Буйнакске 4 сентября новая атака должна была усилить ощущение масштабного наступления. Для боевиков было важно показать, что они способны наносить удары не только в горах, но и на подступах к крупным городам.

Высота «Телевышка»

Одним из ключевых эпизодов противостояния стала оборона высоты, известной как «Телевышка», возле Новолакского. Эта позиция имела важное тактическое значение: с нее просматривалась местность, дороги и подступы к населенным пунктам. Контроль над высотой давал возможность корректировать огонь и отслеживать движение подразделений.

По имеющимся данным, небольшой отряд из шести милиционеров и военнослужащих оказался на высоте фактически в окружении. Против них действовали значительно превосходящие силы боевиков. Бой продолжался около суток. Защитники позиции не смогли получить своевременное подкрепление и погибли, удерживая высоту до последнего.

Оборона «Телевышки» показала характер сентябрьской операции: боевые действия разворачивались не только вокруг крупных сел, но и за отдельные высоты, блокпосты, перекрестки и здания, контроль над которыми мог решать исход боя на конкретном участке.

Тухчар: бой и казнь пленных

Другим трагическим эпизодом стал бой у села Тухчар. Российские военнослужащие, находившиеся на позиции, попали под удар боевиков. После боя несколько солдат оказались в плену. Шестеро российских военнослужащих были жестоко казнены.

Кадры расправы позднее стали одним из самых известных свидетельств жестокости боевиков в ходе дагестанской операции.

Для федеральных сил и местных жителей Тухчар стал не просто точкой на карте боев, а доказательством того, что противник использует террор как часть военной тактики — для устрашения, деморализации и демонстрации силы.

С военной точки зрения атака на Тухчар была важна еще и потому, что село находилось на направлении возможного продвижения от чеченской границы вглубь района. Контроль над такими населенными пунктами позволял боевикам удерживать коридоры снабжения и отхода.

Бои за Новолакское

Наиболее ожесточенные столкновения развернулись за Новолакское. Боевики стремились удержать районный центр как опорный пункт. В селе они занимали здания, оборудовали огневые позиции, минировали подходы, использовали подвалы и дворы для перемещения между позициями.

Федеральные силы действовали осторожно: требовалось избежать больших потерь среди мирного населения и собственных подразделений. В операции участвовали армейские части, подразделения внутренних войск, МВД, спецназа, а также местные ополченцы. Огневую поддержку обеспечивали артиллерия и авиация. При этом зачистка населенных пунктов требовала работы малых штурмовых групп — дом за домом, улица за улицей.

Боевики пытались удерживать район не столько ради долгосрочной обороны, сколько ради времени. Чем дольше продолжались бои, тем больше сил федеральное командование вынуждено было перебрасывать на новолакское направление. Это соответствовало первоначальному замыслу Басаева и Хаттаба — втянуть федеральные войска в несколько одновременных операций и сорвать их наступление на других участках.

Федеральный контрудар

После первых дней боев федеральные силы начали планомерное вытеснение боевиков. Были перекрыты основные маршруты отхода и снабжения, нанесены удары по скоплениям вооруженных групп, усилены блокпосты и подходы к населенным пунктам. Особое значение имело недопущение прорыва к Хасавюрту: если бы боевики сумели выйти на подступы к городу, операция приобрела бы иной масштаб.

Постепенно инициатива перешла к федеральным силам. Боевики, потеряв эффект внезапности, оказались в невыгодном положении. Они были вынуждены удерживать захваченные села под ударами авиации и артиллерии, не имея возможности развернуть полноценное наступление. Их коммуникации с чеченской стороны становились все более уязвимыми.

К середине сентября сопротивление было сломлено. Часть боевиков была уничтожена, часть — оттеснена обратно в Чечню. 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев доложил о полном освобождении Дагестана от незаконных вооруженных формирований.

Почему операция боевиков провалилась

Главная причина неудачи Басаева и Хаттаба заключалась в неверной оценке обстановки в Дагестане. Об этом сообщали официальные власти республики. Боевики рассчитывали, что вторжение вызовет цепную реакцию, и часть населения поддержит вооруженный мятеж. Этого не произошло. Напротив, сопротивление местных жителей и ополченцев стало важным фактором обороны.

Второй причиной стал срыв темпа операции. Для боевиков был критически важен быстрый прорыв: захватить район, выйти к крупным городам, создать политический и военный кризис. Но бои за высоты, блокпосты и села задержали продвижение. Федеральные силы получили время для переброски подкреплений и организации контрудара.

Третьим фактором стало то, что боевики не смогли превратить рейд в устойчивую военную кампанию. Они могли внезапно атаковать, захватывать отдельные населенные пункты, наносить тяжелые потери, но удерживать территорию под давлением регулярных войск, авиации, артиллерии и местного сопротивления оказалось значительно сложнее, писал «Ъ» со ссылкой на органы власти республики Дагестан.

Сентябрьское вторжение в Новолакский район стало одной из самых драматичных операций боевиков на территории Дагестана. По замыслу оно должно было открыть путь на равнину и поставить под угрозу ключевые города республики.

По оценке Министерства обороны РФ, на практике же операция закончилась тяжелыми боями, большими потерями и отходом вооруженных формирований обратно в Чечню.

Последствия спустя годы

Освобождение Новолакского района 15 сентября 1999 года не стало концом войны на Северном Кавказе, но стало ее переломной точкой. Для Дагестана последствия вторжения оказались долгими. Республика, которая в 1999 году не поддержала планы Басаева и Хаттаба, на годы стала одним из ключевых регионов борьбы с террористическим подпольем. После разгрома крупных отрядов боевики перешли к иной тактике — диверсиям, нападениям на силовиков, чиновников, представителей духовенства и терактам. В 2000-е и начале 2010-х годов контртеррористические операции в Дагестане проводились регулярно, а память о событиях 1999 года стала частью региональной политической и общественной идентичности.

Судьба организаторов вторжения также развивалась по-разному. Эмир Хаттаб был ликвидирован в 2002 году, Шамиль Басаев — в 2006 году.

Однако уголовные дела, связанные с нападением на Дагестан, не были закрыты вместе с гибелью лидеров боевиков. Следствие продолжало устанавливать участников вооруженных формирований, причастных к нападениям на населенные пункты, убийствам военнослужащих и сотрудников милиции, захвату заложников и другим преступлениям.

Как сообщал «Ъ», судебные процессы над участниками событий 1999 года продолжаются до сих пор. Фигурантов таких дел задерживают спустя десятилетия после вторжения: часть из них скрывалась, жила по поддельным документам или была установлена уже после новых следственных действий. Их обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях, вооруженном мятеже, бандитизме, посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По ряду эпизодов суды выносили длительные сроки лишения свободы.

Таким образом, операция в Новолакском районе закончилась в сентябре 1999 года военным поражением боевиков, но ее правовые и политические последствия растянулись на десятилетия.

Тат Гаспарян