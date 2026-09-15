Ростовское предприятие потребовало обанкротить «Ставропольского бройлера»

Кредитором ООО «Ставропольский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс») выступает ООО «Электростиль РостовнаДону», специализирующееся на поставках промышленного оборудования. Компания направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании сельхозпредприятия банкротом; сумма требований — 3,9 млн рублей. Согласно данным картотеки арбитражных дел, документ поступил в суд 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

До подачи иска о банкротстве ООО «Юридическая сила» (Москва), представлявшее интересы «Электростиля», дважды публиковало уведомления о намерении обратиться в суд — 17 июля и 25 августа. Всего, по сведениям Федресурса, о планах инициировать банкротство «Ставропольского бройлера» заявили девять компаний.

Параллельно развивается другой спор: в июле «Электростиль РостовнаДону» потребовал в арбитраже взыскать с предприятия неустойку по договору поставки — 232,9 тыс. рублей. Заявление принято к производству.

«Ставропольский бройлер» (Михайловск, Ставропольский край) представляет собой вертикально интегрированное производство: в его составе — комбикормовый завод, племенное хозяйство, инкубатор, три бройлерных комплекса и два мясоперерабатывающих комбината. Предприятие занимается разведением птицы и выпуском мясной продукции. По результатам 2025 года чистая прибыль компании увеличилась в 2,4 раза, достигнув 4,9 млрд рублей.

Мария Хоперская