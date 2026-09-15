Почти 272 тысячи жителей Ростовской области подали заявления на ДЭГ

В Ростовской области более 272 тыс. избирателей зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Это около 9% от общего числа зарегистрированных избирателей региона. Прием заявлений завершился 14 сентября, сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дистанционное голосование пройдет с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября на федеральной платформе vybory.gov.ru.

В Ростовской области в рамках единого дня голосования состоится более 400 избирательных кампаний. Жителям предстоит избрать более 4 тыс. депутатов муниципальных представительных органов.

Для проведения выборов в регионе будут работать 63 территориальные и около 2,5 тыс. участковых избирательных комиссий. В организации голосования задействуют более 26 тыс. членов избиркомов.

Наталья Белоштейн