РТК Ставрополья: рост тарифов ЖКХ составит 15,8% вместо разрешенных 22%

В 2026 году федеральный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы для Ставропольского края был определен на уровне 22%. Однако по результатам государственной экономической экспертизы и принятых тарифных решений фактический средний рост составил 15,8%. Для сравнения, этот показатель оказался ниже, чем в Тюменской области (17,2%) и Республике Дагестан (17,9%). Региональная тарифная комиссия (РТК) Ставропольского края разъяснила по запросу «Ъ-Кавказ» принципы формирования платежей за коммунальные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, федеральные ограничения касаются совокупного платежа граждан за весь набор услуг в среднем по региону при сопоставимых условиях, а не темпов прироста цен на отдельные ресурсы. В связи с этим рост платы за конкретную услугу может отличаться от средних показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

Сдерживание роста стало возможным благодаря решению губернатора Ставропольского края о выделении из краевого бюджета 1,54 млрд рублей на компенсацию «межтарифной разницы» для крупнейших ресурсоснабжающих организаций — ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Основной причиной роста тарифов стал объективный рост расходов, связанных с производственной деятельностью организаций.

В сфере обращения с ТКО тарифы выросли из-за актуализации потоков направления отходов в Территориальной схеме обращения с отходами. В утвержденные ставки не закладываются долги предприятий ЖКХ. Сверхнормативные потери ресурсов также относятся к убыткам компаний и не перекладываются на потребителей.

Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами были установлены РТК в декабре прошлого года. Розничные цены на газ будут утверждены дополнительно после 1 октября 2026 года. При этом некоторые ставки устанавливаются едиными для всего края (электроэнергия, газ), другие — индивидуально для каждой организации. Максимально допустимое изменение платы в отдельных муниципалитетах не может превышать сумму регионального индекса и предельно допустимого отклонения.

По оценке комиссии, у подавляющего большинства жителей края изменение совокупной платы за коммунальные услуги с 1 октября 2026 года не превысит 15 процентов. Для поддержки населения в крае сохраняется механизм адресных субсидий: они предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе. Назначение выплат осуществляют управления труда и социальной защиты администраций муниципальных образований по обращениям граждан.

Тат Гаспарян