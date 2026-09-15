В Ростове суд приговорил двух участников нацбата к 19 и 21 году колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры двум гражданам Украины — Александру Урену и Андрею Попию, которых следствие считает участниками запрещенного в России националистического полка «Азов». Урен получил 21 год лишения свободы, Попий — 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, оба признаны виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

Установлено, что Урен вступил в подразделение в августе 2020 года, Попий — в мае 2022 года. Они прошли соответствующую подготовку и участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР.

В мае 2022 года, обоих задержали российские военнослужащие в Мариуполе и передали следственным органам. Вина подсудимых подтверждалась показаниями свидетелей и их признательными показаниями.

Урену назначено 21 год лишения свободы, Попию — 19 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн