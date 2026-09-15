МТС построит сети связи в малых населенных пунктах Северной Осетии

ПАО «МТС» в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России построит инфраструктуру связи в 370 малых населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В выбранных населенных пунктах с численностью менее 1 тыс. человек появятся мобильная связь и интернет. Перечень территорий ФАС и Минцифры согласовали в рамках исполнения условий мирового соглашения.

Сеть связи МТС построит за счет собственных средств. Проект будет реализован в семи регионах: республиках Алтай, Башкортостан, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия) и Северная Осетия — Алания.

Ранее ФАС признала МТС нарушившей законодательство о защите конкуренции и выдала компании предписание об устранении нарушений. Оператор не согласился с решением службы и оспаривал его в суде.

По оценке ФАС, весной 2024 года МТС в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. В антимонопольной службе посчитали, что такое изменение условий ущемляло интересы клиентов.

В рамках мирового соглашения МТС должна была перечислить в федеральный бюджет 664 млн руб. — сумму незаконно полученного дохода. Кроме того, компания обязалась направить 2,4 млрд руб. на развитие сетей связи в населенных пунктах с численностью менее 1 тыс. человек.

Перечень населенных пунктов для реализации проекта определило Минцифры России. Таким образом, средства, предусмотренные соглашением, будут направлены на строительство инфраструктуры мобильной связи и доступа к интернету в небольших населенных пунктах семи регионов.

О заключении мирового соглашения между ФАС и МТС сообщалось в связи с разбирательством по поводу повышения тарифов на услуги связи. Реализация согласованного проекта по строительству сетей является одним из условий, которые компания взяла на себя в рамках соглашения.

Мария Удовик