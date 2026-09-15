На Дону суд отказал в иске к СКР о незаконности действий должностных лиц

Зерноградский районный суд Ростовской области отказал в удовлетворении административного иска местного жителя к Следственному комитету России и заместителю председателя ведомства. Заявитель требовал признать незаконным ответ СК на его обращение, а также бездействие должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истец неоднократно обращался в центральный аппарат Следственного комитета с жалобами на отказ в возбуждении уголовного дела. Обращения заявителя рассматривались в установленном порядке. По результатам их рассмотрения ему направлялись мотивированные ответы.

Предметом последующего спора стал ответ на очередное обращение. Как установил суд, оно было рассмотрено в течение 18 дней, то есть в пределах установленного законом срока.

В ответе СК заявителю разъяснили, что изложенные им доводы ранее уже проверялись. Новых сведений, которые могли бы потребовать проведения дополнительной проверки, в обращении, по оценке ведомства, не содержалось.

Войсковой обратился в суд, потребовав признать ответ незаконным, а также установить факт бездействия должностных лиц Следственного комитета.

Рассмотрев дело в открытом судебном заседании, суд не нашел оснований для удовлетворения требований.

Решение суда не вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн