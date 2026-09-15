Не в склад, так в хаб

В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированной воздушной атаке. В городе повреждены жилые дома, учебное заведение, коммерческие здания, объекты сельхозпредприятий, магазин и логистический хаб Ozon. Возникли три очага возгорания. Пострадавших среди жителей и сотрудников предприятий, по предварительным данным, нет. На месте происшествий работают экстренные службы. Из-за повреждений временно скорректировано движение общественного транспорта. ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело о теракте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область. По информации главы региона Юрия Слюсаря, над территорией области были уничтожены более 30 беспилотников и ракеты.

По словам господина Слюсаря, БПЛА и ракеты были сбиты в Таганроге и девяти районах области: Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском.

Основной удар пришелся на Таганрог. О первых последствиях атаки губернатор сообщил утром 15 сентября в своих соцсетях. Согласно оперативной информации, погибших и пострадавших не было.

По информации главы региона, в Таганроге повреждены остекления многоквартирных и частных домов, учебное заведение, коммерческое здание, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. Кроме того, была повреждена газовая труба. При этом, как уточнил господин Слюсарь, повреждение не сказалось на функционировании систем жизнеобеспечения.

Глава Таганрога Светлана Камбулова позднее сообщила, что после атаки в городе возникли три очага возгорания. Пожарные и другие экстренные службы работали на местах происшествий.

По данным Светланы Камбуловой, повреждено остекление пяти многоквартирных и трех частных домов. Утром должна была приступить к работе специальная комиссия, которой предстоит оценить ущерб, причиненный жителям и городской инфраструктуре.

Одним из поврежденных объектов стал логистический хаб Ozon. Ночью объект эвакуировали. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал. В соседнем блоке здания произошло возгорание, на месте продолжили работать экстренные службы.

В пресс-службе Ozon сообщили, что работа поврежденного объекта временно приостановлена. Товары, которые должны были пройти через таганрогский хаб, компания перенаправит на другие логистические объекты. Как уточнили в компании, поставки товаров от продавцов на этом объекте не принимались. Хаб использовался для других логистических операций. «Временная остановка» объекта, по данным Ozon, не повлияла на обслуживание покупателей. Доставка и выдача заказов продолжаются в штатном режиме.

Последствия атаки для логистики компании пока ограничиваются приостановкой работы одного объекта и перераспределением потоков на другие площадки.

Из-за повреждений в Таганроге также пришлось временно скорректировать движение общественного транспорта. Как сообщила Светлана Камбулова, трамваи, следующие по маршрутам №№ 6, 4, 1, 8, 9 переведены на ул. К. Либкнехта. Изменения затронули и автобусное сообщение. Автобусы №№ 77, 13, 14, 5 и 35-Т меняют направление в районе управления образования по пер. Красногвардейский, 1.

Власти попросили жителей учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать осторожность в районах, где продолжают работать экстренные службы.

После завершения первичных аварийных работ городские власти намерены приступить к детальной оценке ущерба. Специальная комиссия должна обследовать поврежденные здания и определить объем необходимых восстановительных работ.

В первую очередь речь идет об остеклении жилых домов и поврежденных объектах городской инфраструктуры. Отдельная оценка потребуется коммерческим и промышленным объектам, в том числе, логистическому объекту Ozon и складам сельхозпредприятий.

На момент публикации материала информации о погибших и пострадавших не поступало. Экстренные службы продолжали работать на местах происшествий.

По факту ракетной атаки ВСУ на Таганрог главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Это уже вторая массированная атака на Таганрог за последнюю неделю. В ночь на 12 сентября осколками БПЛА были повреждены 16 коммерческих зданий и пять автомобилей. Среди прочего, возгорания произошли на складе супермаркета «Светофор» и частной футбольной школе.

Наталья Белоштейн