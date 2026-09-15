Один населенный пункт остается без транспортного сообщения в Дагестане

В Дагестане по состоянию на 10:00 15 сентября без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Ограничения движения действуют на нескольких участках региональных дорог, где продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Гергебильском районе временно закрыто движение по мосту на 133-м километре автодороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». На участке «Красный мост» ведутся восстановительные работы. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также Бежтинским участком организовано по альтернативным маршрутам через Буйнакск, Временный поселок и Харахи либо через Леваши, Гергебиль и Гунибскую ГЭС.

На участке 201–204 км дороги «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» с 8 сентября закрыто движение в связи с работами по восстановлению земляного полотна. Ограничения ориентировочно продлятся еще пять дней. Легковой транспорт направляется через уличную дорожную сеть села Кикуни, грузовой — по маршруту Махачкала — Леваши — Ташкапур — Гергебиль.

В Лакском районе на 161-м километре этой же дороги организован временный проезд. С 18:00 до 09:00 и с 12:00 до 13:00 движение разрешено, с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 дорога закрыта на время проведения работ.

В Тляратинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с селом Талцух. На участке ведется устройство временной переправы.

В Унцукульском районе на дороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» проезд на участке Шамилькала — Временный поселок осуществляется по временной схеме. Движение разрешено с 19:00 до 08:00, в дневное время дорога закрыта для обеспечения безопасности при проведении восстановительных работ.

На остальных участках дорог, поврежденных в результате ливневых дождей, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Минтрансе Дагестана призвали жителей и гостей республики учитывать действующие ограничения при планировании поездок.

Вячеслав Рыжков