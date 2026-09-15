Над Ростовской областью и другими регионами за ночь сбили 222 БПЛА

В ночь на 15 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были сбиты в том числе над Ростовской областью, следует из сообщения Минобороны РФ.

Также дроны уничтожили над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской и Ульяновской областями, Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.

В Таганроге в ночь на 15 сентября была отражена массированная ракетная атака. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате атаки повреждены окна двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. На работе систем жизнеобеспечения повреждение газовой трубы не сказалось.

В городе возникло несколько возгораний. На местах происшествий работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки. После завершения их работы сотрудники муниципальных администраций приступят к оценке ущерба.

По словам господина Слюсаря, минувшей ночью над Таганрогом и девятью районами Ростовской области были уничтожены более 30 беспилотников и ракет. Речь идет об Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах.

Ракетная опасность в Ростовской области к утру была снята. Информация о последствиях атаки уточняется.

Вячеслав Рыжков