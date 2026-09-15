В Азовском море из-за рекордной солености появились новые виды рыб

Экосистема Азовского моря претерпевает существенные изменения из-за рекордной солености в 16 промилле. Это исторический максимум за 150 лет наблюдений. Рост солености фиксируется с 2007 года. Из-за этих изменений идет масштабная перестройка экосистемы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ученых, экосистема трансформируется из осолоненной морской в типично морскую (черноморскую). На значительной части акватории успешно осваиваются виды, характерные для Черного моря, — в частности, черноморская камбала, акула катран и различные виды бычков.

Помимо черноморских обитателей, в Азовском море закрепляются и более дальние «вселенцы» — акклиматизированные виды из Атлантического и Тихого океанов. Среди них — пиленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка.

Особую динамику демонстрируют медузы: в море активно проникают корнерот и ушастая медуза, прибывающие из Черного моря. В ЮНЦ РАН пояснили, что сложившиеся условия — высокая соленость, летний прогрев воды и обилие пищи — оказались для них оптимальными. При этом медузы выступают пищевыми конкурентами не только для местных видов рыб, но и для других пришлых организмов, например гребневиков.

Наталья Белоштейн