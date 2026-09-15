На Ставрополье из-за ливней есть угроза подтоплений

В Ставропольском крае до конца суток 15 сентября прогнозируются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром — его скорость может достигать 20–25 м/с. Есть угроза подтоплений низинных территорий. О надвигающемся шторме предупредили в РСЧС.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера. В зоне риска — низинные участки местности, где возможно подтопление. Кроме того, из-за порывистого ветра не исключено повреждение кровли зданий, слабо закрепленных конструкций, а также падение деревьев.

РСЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок и нахождения на открытой местности в указанный период.

Наталья Белоштейн