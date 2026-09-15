Над Ростовской областью сбили более 30 БПЛА и ракеты

Прошедшей ночью над территорией Ростовской области ликвидировали более 30 беспилотников и ракеты. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 30 БПЛА и ракеты в городе Таганроге и 9 районах области: Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском», — заявил губернатор.

Согласно оперативной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб, ведется работа по ликвидации возгораний. Отмечается, что после завершения проверок оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба.

«Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, в результате чего был поврежден склад Ozon. Повреждены остекления пяти многоквартирных и трех частных домов, а также учебное заведение, коммерческое здание, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и газовая труба.

Алина Зорина