Туапсинский цементный завод обязали вернуть Сириусу часть земли в селе Веселом

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение краснодарского арбитража, признавшего отсутствие права ООО «Туапсинский цементный завод» на аренду 3,4 га земли в селе Веселом Адлерского района Сочи. Истцом выступила администрация федеральной территории «Сириус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 1994 году администрация Сочи передала в аренду ЗАО «Сочинеруд» участок для размещения Веселовского щебзавода. Впоследствии право аренды перешло к ООО «Туапсинский цементный завод», которое также приобрело в собственность объекты, расположенные на участке.

Прокуратура Адлерского района в ходе проверок установила, что щебзавода на территории нет. Она использовалась для складирования строительных конструкций и оборудования.

При рассмотрении другого дела Пятнадцатый арбитражный суд признал договор от 1 августа 2007 года ничтожным: на момент его подписания мэрия Сочи не имела полномочий распоряжаться спорным участком. Опираясь на это, суд первой инстанции в текущем деле применил последствия недействительности сделки и предписал погасить запись об аренде в Едином государственном реестре недвижимости.

Кроме того, суд обязал вернуть администрации «Сириуса» большую часть участка, оставив за ответчиком территорию, необходимую для эксплуатации принадлежащих ему объектов. По заключению экспертов, ее площадь составила 4,9 тыс. кв. м. ООО «Туапсинский цементный завод» попыталось оспорить расчеты специалистов.

Подробнее — в материале «Без права на участок».

Дмитрий Холодный