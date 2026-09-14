Без права на участок

ООО «Туапсинский цементный завод» не удалось оспорить прекращение права на аренду 3,4 га земель, расположенных в сочинском селе Веселом. Предприятие обязано вернуть почти весь участок администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус». При этом общество сохранило землю, необходимую для эксплуатации принадлежащих ему объектов. Юристы считают, что перспективы в кассации невысоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение краснодарского арбитража, признавшего отсутствие права ООО «Туапсинский цементный завод» на аренду 3,4 га земель, расположенных в селе Веселом в Адлерском районе Сочи. Соответствующее требование в июле 2022 года заявила администрация ФТ «Сириус»: ее иск был удовлетворен.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Туапсинский цементный завод» зарегистрировано в 2007 году в Сириусе. Единственным учредителем завода является ООО «Имеретинская Ривьера», которое принадлежит АО «Либра Холдингс» и МКАО «Спитзмар лимитед». Последняя, в свою очередь, была среди акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» (владеет одноименным торгово-офисным комплексом в центре Москвы).

Как следует из материалов дела, в 1994 году администрация Сочи передала по договору аренды ЗАО «Сочинеруд» землю для размещения Веселовского щебзавода. Однако соглашение расторгли. 1 августа 2007 года стороны заключили новый договор, по которому участок передали для эксплуатации зданий предприятия. Впоследствии право аренды перешло к ООО «Туапсинский цементный завод». Компания также приобрела в собственность расположенные на участке объекты.

Прокуратура Адлерского района в ходе проверок установила, что щебзавода на участке нет. Территория использовалась для складирования строительных конструкций и оборудования. При этом на ней находились двухэтажное нежилое здание, ангар, контрольно-пропускной пункт и бытовки.

Ранее, при рассмотрении другого дела (№А32-35150/2022), Пятнадцатый арбитраж установил ничтожность договора от 1 августа 2007 года, так как на момент его подписания мэрия Сочи не имела полномочий распоряжаться спорным участком. Исходя из этого, суд первой инстанции в нынешнем деле применил последствия недействительности сделки, предписав погасить запись об аренде в Едином государственном реестре недвижимости.

Также суд постановил вернуть администрации большую часть участка, за исключением территории, необходимой для эксплуатации принадлежащих ответчику объектов. Согласно заключению экспертов, ее площадь составила 4,9 тыс. кв. м.

ООО «Туапсинский цементный завод» попыталось оспорить расчеты экспертов, настаивая на неправильном применении градостроительных требований. Предприятие также посчитало, что исполнение решения повлечет для него необоснованные расходы по оформлению прав на землю. Суд апелляционной инстанции эти доводы отклонил.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц считает, что перспективы предприятия в кассационной инстанции выглядят низкими. Нынешний спор является производным от дела №А32-35150/2022, в котором договор аренды был признан ничтожным, в связи с чем позиция организации изначально была сложной.

«Ключевым во втором споре был вопрос не о том, обязано ли предприятие вернуть земельный участок или нет, а о том, какую часть земельного участка предприятие вправе оставить за собой»,— объясняет эксперт.

Схожую оценку дает ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Даниил Ермолаев. По его мнению, перспективы в кассации невысоки, поскольку она проверяет только вопросы права, а не пересматривает фактические обстоятельства дела. Теоретически перспективным он считает довод о неправильном выборе применимых градостроительных норм, если кассационный суд сочтет этот вопрос правовым, а не фактическим. При этом шансы на пересмотр дела в Верховном суде будут еще ниже, чем в кассации, резюмировал юрист.

Андрей Куценко