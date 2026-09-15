Экс-советника мэра Сочи обязали освободить 1,8 тыс. кв. м муниципальных площадей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура, обвиняемого в получении взяток за согласование захоронений на кладбищах города, освободить муниципальное имущество общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Это следует из решения, которое «Ъ-Сочи» обнаружил в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В марте 2024 года Родион Пищур получил в аренду муниципальное имущество на улице Высокогорной в Хостинском районе Сочи. В его состав входили открытая автостоянка, мощение, административное здание, навес, четыре туалета и павильоны торгового блока. Имущество предназначалось для оказания ритуальных услуг. Срок договора аренды — до 26 июня 2024 года.

В ноябре того же года департамент имущественных отношений администрации Сочи провел проверку. Чиновники установили, что имущество не использовалось по целевому назначению и было предоставлено третьим лицам. Письменного согласия на субаренду департамент, как следует из материалов дела, не выдавал. Кроме того, ответчик не застраховал имущество и ответственность перед третьими лицами, хотя договор предусматривал это в течение месяца после заключения.

В итоге суд отказался расторгать договор: к моменту рассмотрения спора он прекратил действие. При этом требование об освобождении имущества было удовлетворено. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Как писал «Ъ», господин Пищур является фигурантом дела о сочинской «кладбищенской мафии». По версии следствия, он создал преступное сообщество, участники которого получали деньги за предоставление мест для захоронения. В июле 2024 года Родион Пищур был арестован. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в Центральном райсуде Сочи в ноябре 2025 года. Фигуранты дела вину не признают.

Андрей Куценко