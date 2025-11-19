В Сочи по делу «кладбищенской мафии» судят 13 человек

Центральный райсуд Сочи провел первое слушание по делу об организации преступного сообщества в сфере ритуальных услуг, информация о начале процесса размещена в ГАС «Правосудие». На скамье подсудимых — 13 человек, имеющих отношение к организации похорон в городе-курорте. Фигурантам вменяют в вину многочисленные эпизоды взяток за оформление участков под захоронение.

Организатором группировки следствие считает Родиона Пищура, который занимал должность советника главы администрации Сочи. В сообщество входили чиновники — начальник отдела по организации похорон департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислав Гармаш, а также специалисты отдела Евгений Пивнев и Иван Калмыков. Кроме чиновников к криминальной схеме причастны сотрудники сочинских ритуальных агентств и рабочие кладбищ.

По версии следствия, злоумышленники организовали схему, по которой родственники умерших могли получить удобную территорию под захоронение только при условии уплаты взяток в размере от 200 тыс. до 3 млн руб. Доход криминальной группировки составлял от 10 млн до 15 млн руб. в месяц.

Родион Пищур и его сообщники были арестованы в июле 2024 года. Фигуранты дела не признают вину и настаивают на том, что участки под захоронение в Сочи распределялись на законных основаниях.

Анна Перова, Краснодар