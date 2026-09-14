Жителя Красносулинского района Дона подозревают в финансировании терроризма

В отношении жителя Красносулинского района возбудили уголовное дело. 36летнего фигуранта подозревают в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, фигурант, зная о судебном запрете деятельности признанной террористической организации на территории РФ, осуществлял денежные переводы для ее финансирования. Подозреваемого задержали, по месту его жительства провели обыск: изъяты предметы, имеющие значение для расследования. По ним назначены необходимые исследования.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела, а также проверяет сведения о возможной причастности фигуранта к иным противоправным эпизодам.

Мария Хоперская