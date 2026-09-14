Сельское хозяйство лидирует по объему микрозаймов для бизнеса на Ставрополье

По данным Ставропольского краевого Фонда микрофинансирования, с начала года фонд выдал 180 микрозаймов на развитие бизнеса — общий объём финансирования составил порядка 470 млн рублей. Спрос на меры поддержки со стороны институтов развития продолжает расти.

Полученные средства предприниматели направляют на организацию деятельности, пополнение оборотного капитала, а также на приобретение недвижимости, транспорта и оборудования.

В отраслевом разрезе наибольший объем финансирования пришёлся на сельское хозяйство — 133,7 млн рублей. Далее следуют производство (128,8 млн рублей) и сфера услуг (122,9 млн рублей). На долю торговли пришлось 65 млн рублей, на прочие отрасли — 18,9 млн рублей.

Мария Хоперская