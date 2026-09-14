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Роспотребнадзор расследует вспышку гастроэнтероколита в Таганроге

В Таганроге с признаками острого гастроэнтероколита госпитализировали несколько местных жителей. Заболевание связывают с употреблением продукции кулинарного цеха «Васаби». Все обратившиеся за медицинской помощью пациенты получают необходимое лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Отмечается, что донское управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа предприятия временно приостановлена. Ситуация находится на контроле.

Константин Соловьев

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