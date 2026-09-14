На Дону задержали еще четырех подозреваемых в шантаже предпринимателей

В Ростовской области полицейские задержали четырех подозреваемых по делу о вымогательстве денег у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве у индивидуальных предпринимателей (ч. 2 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, с 2024 года фигуранты выдавали себя за сотрудников общественной организации контроля качества и посещали торговые объекты в Ростове-на-Дону и области. В ходе визитов они сообщали владельцам бизнеса о якобы выявленных нарушениях законодательства о защите прав потребителей, угрожали передать сведения в суд и требовали деньги за молчание.

В рамках расследования полицейские провели 15 обысков по местам проживания подозреваемых, изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Всего задокументировано 28 фактов противоправных действий. Общий ущерб составил более 300 тыс. руб.

Отмечается, что пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, шестому — заключение под стражу. Расследование продолжается. Пострадавших от действий РОО ОЗПП «Контроль качества» Ростовской области просят обращаться на горячую линию МВД России по Ростовской области.

Константин Соловьев