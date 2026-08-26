В Ростове задержали подозреваемых в шантаже предпринимателей «ревизоров»

В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве у индивидуальных предпринимателей (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Предварительно, с 2024 года злоумышленники выдавали себя за работников общественной организации контроля качества и под этим прикрытием посещали торговые объекты в Ростове-на-Дону и области. В ходе «визитов» они сообщали владельцам бизнеса о якобы выявленных нарушениях законодательства о защите прав потребителей, угрожали передать эти сведения в суд и требовали деньги за молчание.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Изъятые у подозреваемых бланки направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Расследование продолжается.

Константин Соловьев