Комитет ОКН обязал магазин демонтировать вывеску в центре Ростова-на-Дону

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области выдал предписание о демонтаже вывески магазина «Диетические продукты» на фасаде здания на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Газетный. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Ростов» в комитете.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что магазин обязали демонтировать вывеску из-за незаконного размещения. Здание, в котором располагается торговая точка, является объектом культурного наследия регионального значения. Вывеска располагалась на первом этаже коммерческого помещения, арендуемого ООО «Диетические продукты». В ответе на запрос в ведомстве отметили, что разрешение на монтаж вывески комитетом не выдавалось. Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону, в свою очередь, в ответ на запрос комитета подтвердило отсутствие действующих разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

ООО «Диетические продукты» как арендатору помещения выдали предписание о демонтаже вывески.

В ответ на запрос о других фактах несанкционированного размещения вывесок в комитете отметили, что «сбор статистических сведений по вопросам демонтажа вывесок комитетом не осуществляется».

Константин Соловьев