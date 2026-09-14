Суд признал целевое использование 75 млн рублей гранта на глэмпинг в Северной Осетии

Арбитражный суд Северной Осетии отказал региональному Минэкономразвития во взыскании с предпринимателя Сослана Тедтоева 75 млн рублей гранта, выделенного на создание глэмпинга. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Как следует из материалов дела, средства выделялись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание модульных некапитальных средств размещения (глэмпинга) по соглашениям от декабря 2023 года, апреля и декабря 2024 года. Общий объем финансирования составил 75,26 млн рублей. По условиям соглашений получатель должен был создать номерной фонд к концу 2024 года.

Министерство требовало возврата денег, указывая, что предприниматель не обеспечил ввод в эксплуатацию запланированных 28 номеров в срок до 31 декабря 2024 года. Истец ссылался на истечение срока достижения результатов предоставления субсидии.

Суд встал на сторону бизнесмена, установив целевое расходование бюджетных средств. В ходе разбирательства выяснилось, что реализация проекта столкнулась с объективными трудностями: заключенное 11 декабря 2024 года соглашение 3 предполагало возведение объекта на 50 номеров в высокогорной местности всего за 20 дней при отрицательных ночных температурах. Кроме того, работы были официально приостановлены на основании поручения главы РСО-Алания (ПП-29.1 от 04.07.2024) для согласования новой концепции проекта с Минэкономразвития РФ, а также из-за проблем с подведением водоснабжения. Концепцию ведомство согласовало в сентябре 2024 года.

В материалах дела подтверждено, что ИП Тедтоев фактически выполнил поставленные задачи: подготовлена строительная площадка, закуплены домокомплекты и выполнены подрядные работы на десятки миллионов рублей. Суд признал ключевым доказательством добросовестности ответчика успешное прохождение государственной классификации — созданному гостиничному комплексу присвоена категория «Отель Рутс», объекты функционируют и принимают гостей.

Арбитраж указал, что несвоевременное исполнение отдельных этапов работ при недоказанности нецелевого использования средств не является безусловным основанием для возврата всей суммы субсидии. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изъятие выделенных денег возможно лишь при существенном нарушении обязательств или умышленных недобросовестных действиях получателя. Поскольку истец не представил доказательств хищения или использования средств не по назначению, применение формального подхода было бы несоразмерным. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Тат Гаспарян