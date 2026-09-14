Прокуратура в Таганроге нашла нарушения в работе лодочных кооперативов

Таганрогская транспортная прокуратура провела проверку деятельности лодочных кооперативов «Лодочная станция „Отдых“», «Фарватер», «Фрегат» и ООО «ТЕРРА». В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомстве.

Установлено, что на указанных базах не проводится паспортизация образующихся в ходе деятельности отходов, а их учет организован с нарушениями.

По результатам проверки прокурор внес представления, а по инициативе надзорного ведомства руководители юридических лиц привлечены к административной ответственности.

Мария Хоперская