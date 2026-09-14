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Суд рассмотрит дело об ущербе почве Аксайского района на 502 млн рублей

Аксайский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении директора ООО «Реконструктор» Алексея Слабосницкого, обвиняемого по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и сельскохозяйственных объектов). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с февраля 2019 года по мая 2022 года действия фигуранта повлекли деградацию земель на площади в более 316 тыс. кв. м в Аксайском районе. Ущерб почве как объекту охраны окружающей среды оценили в более 502,7 млн руб.

В ходе судебного заседания подсудимому предъявлено обвинение. Процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения. Следующее заседание назначено на 15 сентября 2026 года.

Константин Соловьев

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