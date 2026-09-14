В Ростове осудили участников мошеннической схемы, похитивших свыше 8 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Трое жителей Азовского района признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). При этом один из фигурантов на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, осужденные вступили в преступный сговор с организаторами через мессенджеры и реализовывали схему телефонного мошенничества. Фигуранты звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности банков, и под предлогом предотвращения хищения средств со счетов убеждали граждан снять накопления и передать деньги курьерам. Двое участников группы выступали в роли курьеров: встречаясь с потерпевшими под видом инкассаторов, они забирали денежные средства для передачи организаторам. Третий фигурант обеспечивал логистику — выполнял функции водителя.

В период с апреля по июнь 2025 года злоумышленники похитили у четырех жителей региона свыше 8 млн рублей. Преступную деятельность пресекли оперативные сотрудники правоохранительных органов в июне 2025 года — при попытке завладеть еще 9 млн руб.

На стадии предварительного расследования двое фигурантов были заключены под стражу, третьему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 4 млн руб.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 5,6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская