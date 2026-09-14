Губернатор Ставрополья ожидает напряженной ситуации с топливом до конца сентября

Ситуация на топливном рынке Ставропольского края будет оставаться напряженной до конца сентября. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании с руководителями краевых ведомств и главами территорий.

По данным министра энергетики, промышленности и связи края Имрана Айдамирова, среднесуточный объем реализации топлива на автозаправочных станциях составляет около 2 тыс. тонн. Дефицита дизельного топлива не зафиксировано. На АЗС есть бензин АИ-92, тогда как АИ-95 доступен в меньших объемах.

При этом поставки высокооктанового бензина в край увеличиваются. Объем топлива, отгружаемого нефтеперерабатывающими заводами и находящегося сейчас в пути, приблизился к показателям трехмесячной давности, сообщил министр.

Ранее господин Айдамиров связывал разницу в стоимости бензина между сетевыми и независимыми АЗС с различиями в механизмах закупки. Федеральные компании получают топливо по одному механизму формирования цены, тогда как частные заправки закупают его на товарной бирже, где стоимость бензина выросла. Окончательную оценку ситуации с ценообразованием должна дать Федеральная антимонопольная служба.

На фоне дефицита топлива в крае также был изменен порядок его отпуска на АЗС. Теперь физические и юридические лица с топливными картами получают бензин в рамках одинакового лимита после поступления новой партии топлива. Власти объясняли это необходимостью не допускать использования топливных карт, оформленных на физических лиц, для обхода ограничений.

Одновременно был расширен перечень организаций, имеющих доступ к несгораемому запасу топлива на заправках. В него включили, в частности, предприятия коммунального хозяйства и общественного транспорта. Отдельный приоритет сохраняется за скорой помощью, пожарными, полицией и Росгвардией.

Господин Владимиров призвал региональные власти исходить из сохранения напряженной обстановки при планировании работы до конца месяца. По его оценке, рассчитывать на быстрое снятие ограничений пока не следует.

Валерий Климов