В Багаевском районе досрочно отремонтировали участок трассы «Ростов — Волгодонск»

В Багаевском районе досрочно завершили ремонт участка региональной трассы между Ростовом-на-Дону, Семикаракорском и Волгодонском. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Протяженность участка составила 1,59 км. Госконтракт стоимостью более 50 млн руб. заключили с ООО «Т-Транс». Подрядчик срезал верхний слой старого покрытия, уложил выравнивающий слой, а затем новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Обочины укрепили ломом из асфальтобетона для повышения устойчивости. Кроме того, подрядчик нанес новую разметку.

По словам министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, участок «имеет стратегическое значение для всего региона, обеспечивая логистические и пассажирские потоки между крупными городами».

Константин Соловьев