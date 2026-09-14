За подготовку теракта в Ростове-на-Дону на 20 лет осудили жителя Оренбурга

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Оренбурга Аману Кульсиитову, подозреваемого в теракте против военнослужащего Минобороны России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, Кульсиитов, находясь в Оренбурге, вступил в сговор с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. В сентябре 2023 года по указанию иностранной спецслужбы он прибыл в Ростов-на-Дону, где вел наблюдение и собирал сведения об одном из офицеров ВС РФ.

В октябре 2023 года Аману Кульсиитов извлек из тайника самодельное взрывное устройство для закладки под автомобиль военнослужащего. Осуществить теракт ему не удалось — сотрудники ФСБ задержали его во время извлечения устройства из тайника.

Суд признал Кульсиитова виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами), а также ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Ему назначено 20 лет лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, а также штраф в 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев