В Ростовской области ожидаются ливни с градом и сильным ветром

По данным ростовского Гидрометцентра, в течение суток 15 сентября местами в регионе прогнозируются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с. О штормовом предупреждении сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Жителям области рекомендовано избегать нахождения рядом с деревьями и сооружениями повышенного риска, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Водителям следует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и строго соблюдать скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101 или 112.

Наталья Белоштейн