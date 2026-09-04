Тюрьма не исправила террористов
Захватчики СИЗО-1 в Ростове получили от 21 до 29 лет заключения
В Ростове-на-Дону военный суд огласил приговор по уголовному делу о захвате СИЗО-1 в центре города в июне 2024 года. Пятеро подсудимых признаны виновными в попытке побега, захвате двоих сотрудников ФСИН в заложники, участии в террористической организации и других преступлениях. Им назначены сроки лишения свободы от 23 до 29 лет. Ранее все они получили большие сроки за различные террористические действия.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Южный окружной военный суд 4 сентября вынес приговор по делу о захвате ростовского СИЗО-1 в июне 2024 года. Процесс длился почти год. Пятеро подсудимых, — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев, — в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в покушении на побег из-под стражи, в захвате заложников, дезорганизации деятельности СИЗО, участии в террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 205.5; ч. 3 ст. 30, п. «а» и «б» ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).
Осужденные должны будут отбывать наказание в колонии строгого режима, причем часть срока каждый из них будет находиться в тюрьме. Даниила Камнева приговорили к 29 годам и штрафу 300 тыс. руб., Рамзана Албекова — к 21 году, Магомеда Алханова — к 23 годам, Малика Гандалоева — к 28 годам и штрафу 500 тыс. руб., Адама Кодзоева — к 26 годам со штрафом 660 тыс. руб. Фигурантов не привезли в зал заседаний, они слушали приговор по видео-конференцсвязи.
По версии следствия, в 2024 году несколько человек, находившихся под стражей в СИЗО-1, объединись в группу для совершения побега. Вступившие в группу Камнев, Албеков и Алханов принесли присягу запрещенной террористической организации «Исламское государство», после чего стали активно изучать и распространять ее идеологию. Они же добывали информацию о планируемых обысках и при конфликтах заступались за своих единомышленников, обеспечивая им «физическую защиту».
16 июня 2024 года Камнев, Гандалоев и другие участники группы, вырвав заранее подпиленные прутья решетки на окне, покинули помещение, спустившись по канату из простыней. Канат оборвался, и Алханов и Албеков не смогли выбраться вместе с остальными.
Гандалоев ударил сотрудника СИЗО металлическим предметом с заостренным концом, тем не менее его задержали. Остальные сбежавшие избили четверых сотрудников ФСИН и захватили в заложники начальника оперативного управления изолятора Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова. После этого арестанты опубликовали в интернете видео, в котором назвали себя приверженцами «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и возможность покинуть Россию.
Переговоры с захватчикам к чему не привели. Их вел председатель «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмед Абусупьянов. Сейчас его судят за сотрудничество с признанным экстремистским и запрещенным в РФ религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Штурм СИЗО-1 начался около 11 часов утра, спустя несколько часов после первых сообщений о ЧП. При этом были ликвидированы пятеро преступников. Еще пять человек были задержаны, один из них - Камнев был тяжело ранен в голову, но выжил.
Следствие по делу вел первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области. В январе 2025 года стало известно, что в отношении пяти участников захвата СИЗО-1 возбудили новые уголовные дела. По данным следствия, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там несколько терактов.
Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда
Вскоре после ЧП, в 2024 году Южный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о побеге к крупным срокам за прошлые преступления. В июле 2024 года Малик Гандалоев получил 20 лет колонии строгого режима за то, что в 2022–2023 годах с двумя сообщниками готовил взрыв. В Астрахани они купили элементы для изготовления взрывного устройства. Позднее в Ингушетии записали на телефон видео с присягой на верность амиру международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации). В феврале-марте 2023 года Гандалоев и его подельники в лесу изготовили взрывное устройство, которое собирались взорвать при получении соответствующего приказа от руководства организации.
Даниилу Камневу в августе 2024 года было назначено 23 года колонии. По версии следствия, Камнев состоял в экстремистском религиозном объединении и в 2021 году вместе с женой готовил теракт в Кисловодске, однако их задержали правоохранители. В суде Даниил Камнев признал вину.
В сентябре 2024 года суд приговорил Магомеда Алханова к 10 годам за участие в нападении на псковских десантников в составе банды Басаева.
О Рамзане Албекове известно, что он был осужден за содействие террористической деятельности в марте 2024 года. В отношении Адама Кодзоева и троих его подельников суд также рассматривал дело о ряде преступлений террористической направленности.