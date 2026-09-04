Тюрьма не исправила террористов

В Ростове-на-Дону военный суд огласил приговор по уголовному делу о захвате СИЗО-1 в центре города в июне 2024 года. Пятеро подсудимых признаны виновными в попытке побега, захвате двоих сотрудников ФСИН в заложники, участии в террористической организации и других преступлениях. Им назначены сроки лишения свободы от 23 до 29 лет. Ранее все они получили большие сроки за различные террористические действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд 4 сентября вынес приговор по делу о захвате ростовского СИЗО-1 в июне 2024 года. Процесс длился почти год. Пятеро подсудимых, — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев, — в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в покушении на побег из-под стражи, в захвате заложников, дезорганизации деятельности СИЗО, участии в террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 205.5; ч. 3 ст. 30, п. «а» и «б» ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Осужденные должны будут отбывать наказание в колонии строгого режима, причем часть срока каждый из них будет находиться в тюрьме. Даниила Камнева приговорили к 29 годам и штрафу 300 тыс. руб., Рамзана Албекова — к 21 году, Магомеда Алханова — к 23 годам, Малика Гандалоева — к 28 годам и штрафу 500 тыс. руб., Адама Кодзоева — к 26 годам со штрафом 660 тыс. руб. Фигурантов не привезли в зал заседаний, они слушали приговор по видео-конференцсвязи.

По версии следствия, в 2024 году несколько человек, находившихся под стражей в СИЗО-1, объединись в группу для совершения побега. Вступившие в группу Камнев, Албеков и Алханов принесли присягу запрещенной террористической организации «Исламское государство», после чего стали активно изучать и распространять ее идеологию. Они же добывали информацию о планируемых обысках и при конфликтах заступались за своих единомышленников, обеспечивая им «физическую защиту».

16 июня 2024 года Камнев, Гандалоев и другие участники группы, вырвав заранее подпиленные прутья решетки на окне, покинули помещение, спустившись по канату из простыней. Канат оборвался, и Алханов и Албеков не смогли выбраться вместе с остальными.

Гандалоев ударил сотрудника СИЗО металлическим предметом с заостренным концом, тем не менее его задержали. Остальные сбежавшие избили четверых сотрудников ФСИН и захватили в заложники начальника оперативного управления изолятора Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова. После этого арестанты опубликовали в интернете видео, в котором назвали себя приверженцами «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и возможность покинуть Россию.

Переговоры с захватчикам к чему не привели. Их вел председатель «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмед Абусупьянов. Сейчас его судят за сотрудничество с признанным экстремистским и запрещенным в РФ религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Штурм СИЗО-1 начался около 11 часов утра, спустя несколько часов после первых сообщений о ЧП. При этом были ликвидированы пятеро преступников. Еще пять человек были задержаны, один из них - Камнев был тяжело ранен в голову, но выжил.

Следствие по делу вел первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области. В январе 2025 года стало известно, что в отношении пяти участников захвата СИЗО-1 возбудили новые уголовные дела. По данным следствия, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там несколько терактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

Вскоре после ЧП, в 2024 году Южный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о побеге к крупным срокам за прошлые преступления. В июле 2024 года Малик Гандалоев получил 20 лет колонии строгого режима за то, что в 2022–2023 годах с двумя сообщниками готовил взрыв. В Астрахани они купили элементы для изготовления взрывного устройства. Позднее в Ингушетии записали на телефон видео с присягой на верность амиру международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации). В феврале-марте 2023 года Гандалоев и его подельники в лесу изготовили взрывное устройство, которое собирались взорвать при получении соответствующего приказа от руководства организации.

Даниилу Камневу в августе 2024 года было назначено 23 года колонии. По версии следствия, Камнев состоял в экстремистском религиозном объединении и в 2021 году вместе с женой готовил теракт в Кисловодске, однако их задержали правоохранители. В суде Даниил Камнев признал вину.

В сентябре 2024 года суд приговорил Магомеда Алханова к 10 годам за участие в нападении на псковских десантников в составе банды Басаева.

О Рамзане Албекове известно, что он был осужден за содействие террористической деятельности в марте 2024 года. В отношении Адама Кодзоева и троих его подельников суд также рассматривал дело о ряде преступлений террористической направленности.

Кристина Федичкина