На Дону с КСК взыскали 117 млн рублей за недостроенные теплосети на Кубани

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО «Газпром теплоэнерго» к ростовскому ООО «Корпорация строй комплекс» (КСК) о взыскании неосновательного обогащения и процентов при строительстве теплосетей в Кропоткине Краснодарского края. Суд постановил взыскать с подрядчика 101,1 млн руб. неотработанного аванса и 16,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 200 тыс. руб. судебных расходов. В удовлетворении встречного иска КСК отказано. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В 2011 году стороны заключили договор подряда на строительство тепловых сетей протяженностью 7,4 км в Кропоткине. Стоимость работ с учетом дополнительных соглашений составила 841,9 млн руб. Заказчик перечислил подрядчику 721 млн руб., однако КСК неоднократно нарушал сроки. К моменту приостановки работ готовность по этапам составляла около 35%. Так, из более 1 км теплотрассы второго этапа уложено лишь 250 м, по третьему этапу — 150 м из 442,5 м, по четвертому не выполнен монтаж шести ЦТП.

В августе 2019 года «Газпром теплоэнерго» расторг договор в одностороннем порядке из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. Сумма неотработанного аванса составила 122,2 млн руб., за вычетом гарантийных удержаний в 20,3 млн руб.— 101,8 млн руб. С учетом одностороннего зачета обязательств сторон на 674,5 тыс. руб. итоговая сумма требований составила 101,1 млн руб.

Для определения объема фактически выполненных, но не принятых работ суд назначил строительно-техническую экспертизу. Эксперты НЭОО «Эксперт» пришли к выводу, что достоверно определить объем и стоимость работ не представляется возможным, поскольку спорные работы имеют характер скрытых, исполнительная документация предоставлена не в полном объеме, акты КС-2 имеют разную нумерацию без обоснования. К моменту экспертизы прошло значительное время, в течение которого произошли процессы естественной эксплуатации, усадки и климатического воздействия, что исключает однозначную связь между выявленными дефектами и качеством работ.

КСК представил рецензию ООО «Экспертиза СВ» и ходатайствовал о назначении дополнительной экспертизы. Суд в этом отказал, признав заключение надлежащим и достоверным, а действия ответчика — направленными на затягивание процесса.

КСК заявлял о пропуске срока исковой давности по первоначальному иску. Однако суд установил, что 30 сентября 2019 года стороны подписали акт сверки расчетов, который прервал течение срока исковой давности. Подлинность акта подтверждена почерковедческой экспертизой ФБУ Южного регионального центра судебной экспертизы Минюста. Поскольку иск подан 13 сентября 2023 года, срок давности не пропущен.

Кроме этого, КСК требовал взыскать почти 32,3 млн руб. задолженности за выполненные, но не принятые работы, а также 20,4 млн рублей удержанных средств. Суд отказал: к моменту подачи встречного иска в марте 2023 года срок исковой давности истек 21 августа 2022 года — ровно через три года после расторжения договора. Доказательств прерывания срока ответчик не представил.

Довод КСК о необходимости уменьшения требований на сумму НДС (22 млн руб.) суд также отклонил потому, что при возврате аванса в связи с расторжением договора подрядчик вправе принять налог к вычету, поэтому оснований для корректировки суммы не имеется.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

По данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Корпорация строй комплекс» зарегистрировано 18 июля 2013 года в Ростове-на-Дону. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем и гендиректором является Александр Исаев. Уставный капитал превышает 944 тыс. руб.

В последний раз финансовую отчетность компания предоставляла в 2023 году. Тогда ее выручка составляла более 1 млн руб., а чистая прибыль — 56 тыс. руб.

Наталья Белоштейн