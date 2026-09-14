На Ставрополье школы переведут в дистанционный формат из-за выборов

В Ставропольском крае в пятницу, 18 сентября, очные занятия в школах проводиться не будут. Занятия переведут в дистанционный формат или заменят на активности вне классов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В России 18 сентября стартует трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Избиратели также проголосуют за кандидатов в Думу Ставрополья.

«Во многих школах расположены избирательные участки, поэтому изменение режима работы позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать людей, которые придут голосовать», — написал губернатор в своих соцсетях.

Минобразования Ставропольского края вместе с главами территорий поручено разработать и принять соответствующие решения.

Константин Соловьев