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На Ставрополье школы переведут в дистанционный формат из-за выборов

В Ставропольском крае в пятницу, 18 сентября, очные занятия в школах проводиться не будут. Занятия переведут в дистанционный формат или заменят на активности вне классов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В России 18 сентября стартует трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Избиратели также проголосуют за кандидатов в Думу Ставрополья.

«Во многих школах расположены избирательные участки, поэтому изменение режима работы позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать людей, которые придут голосовать», — написал губернатор в своих соцсетях.

Минобразования Ставропольского края вместе с главами территорий поручено разработать и принять соответствующие решения.

Константин Соловьев

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