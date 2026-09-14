Сочи, Анапа и Геленджик лидируют по спросу на отдых в санаториях в 2026 году

Наибольшим спросом на санаторно-курортное размещение в Краснодарском крае в 2026 году пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. Востребованы также здравницы предгорной зоны — в Горячем Ключе и Лабинском районе. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Средний срок пребывания туристов на санаторно-курортном лечении составляет 9–11 дней. Продолжительность отдыха зависит от целей поездки: при лечении хронических заболеваний рекомендуется 14–21 день, для оздоровления и профилактики — 7–14 дней, wellness-программы занимают от трех до пяти дней.

Всего в первом полугодии 2026 года санаторно-курортные учреждения края приняли более 850 тыс. человек, что на 2–3% больше, чем годом ранее. В регионе работают 204 здравницы общей вместимостью 116 тыс. мест. В 2025 году такие организации обслужили более 1,6 млн отдыхающих по санаторно-курортным путевкам.

Вместе с тем рост числа гостей не повлиял на увеличение доходов отрасли. По данным Росстата, за январь—июнь санатории края заработали 21,9 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее — снижение составило 1,5%. Для сравнения: доходы санаториев Южного федерального округа выросли на 2,7% и достигли 30,2 млрд руб., а российских здравниц в целом — на 13%, до 116,2 млрд руб.

Помимо санаториев, на Кубани функционируют пять бальнеологических лечебниц, оказывающих процедуры в амбулаторном режиме.

Анна Гречко