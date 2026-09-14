Сочи, Анапа и Геленджик лидируют по спросу на санатории в 2026 году

Наибольшим спросом на санаторно-курортное размещение в Краснодарском крае в 2026 году традиционно пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Востребованы также здравницы предгорной зоны — в Горячем Ключе и Лабинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Средний срок пребывания туристов на санаторно-курортном лечении составляет 9–11 дней. При этом продолжительность отдыха зависит от целей поездки: для лечения хронических заболеваний обычно рекомендуют 14–21 день, для общего оздоровления и профилактики — 7–14 дней, wellness-программы могут занимать от трех до пяти дней.

Всего в первом полугодии 2026 года санаторно-курортные организации края приняли более 850 тыс. человек — на 2–3% больше, чем годом ранее. Сейчас в регионе работают 204 санаторно-курортные организации общей вместимостью 116 тыс. мест. В 2025 году здравницы приняли более 1,6 млн отдыхающих по санаторно-курортным путевкам.

При этом рост числа отдыхающих не привел к увеличению доходов отрасли. По данным Росстата, за январь—июнь санатории края заработали 21,9 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее, снизив показатель на 1,5%. Для сравнения, доходы санаториев Южного федерального округа выросли на 2,7%, до 30,2 млрд руб., а российских здравниц — на 13%, до 116,2 млрд руб.

Помимо санаториев, на Кубани работают пять бальнеологических лечебниц. Процедуры отдыхающим в таких учреждениях предоставляются амбулаторно.

Нурий Бзасежев