В первом полугодии доходы кубанских санаториев снизились до 21 млрд рублей

Доходы санаторно-курортных организаций Краснодарского края в первом полугодии 2026 года составили 21,9 млрд руб., снизившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, за январь—июнь 2025 года показатель составлял 22,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

При этом в целом по Южному федеральному округу санатории увеличили выручку. За первые шесть месяцев текущего года организации отрасли заработали 30,2 млрд руб., что на 2,7% превышает результат аналогичного периода 2025 года — 29,4 млрд руб.

На общероссийском уровне динамика оказалась более заметной: доходы санаторно-курортных организаций выросли на 13%, увеличившись с 102,8 млрд руб. в первом полугодии 2025 года до 116,2 млрд руб. за январь—июнь 2026 года.

Вячеслав Рыжков