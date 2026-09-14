Аэропорты Махачкалы и Владикавказа возобновили работу после ограничений

Аэропорты Махачкалы и Владикавказа возобновили прием и выпуск воздушных судов после введенных ранее ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. После их снятия расписание в аэропорту Махачкалы оказалось существенно смещено: на онлайн-табло аэропорта несколько рейсов отмечены как задержанные. Среди направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Стамбул и Казань.

Часть задержанных рейсов должна была вылететь утром, но получила новое время отправления ближе к полудню или перенесена на вторую половину дня. Некоторые вечерние рейсы сдвинуты на несколько часов, а один из вылетов в Казань, согласно табло, перенесен уже на 15 сентября. В частности, рейсы в Санкт-Петербург и Москву задерживались на несколько часов, отдельные вылеты — более чем на семь часов.

Во Владикавказе на доступном онлайн-табло задержки не отмечены: рейсы отображаются с другими статусами, в том числе «по расписанию».

Помимо Махачкалы и Владикавказа, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ранее действовали в аэропортах Грозного, Краснодара и Волгограда. Росавиация сообщила об их снятии одновременно с восстановлением работы аэропортов Махачкалы и Владикавказа.

Валерий Климов