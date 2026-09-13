В Кабардино-Балкарии завершили поиск пропавших альпинистов, погибли 17 человек

Спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в районе схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии — на этом поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным ГУ МЧС по республике, лавина сошла 6 сентября в Безенгийском ущелье и накрыла группу альпинистов. Первоначально сообщалось о гибели 15 человек и шести пострадавших; судьба еще двух участников группы оставалась неизвестной.

Как уточнили в Росгвардии, среди погибших есть представители ведомства.

Мария Хоперская