РФС запретил «Алании» регистрировать новых игроков из-за долга

Палата Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Алания» (Владикавказ) регистрировать новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной стали неисполненные обязательства клуба перед бывшим главным тренером Спартаком Гогниевым. Санкции применены по ходатайству самого господина Гогниева.

Решение вступает в силу с момента вынесения резолюции. Запрет может быть снят по заявлению «Алании» в случае исполнения обязательств перед экстренером.

Мария Хоперская