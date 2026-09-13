Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ за ночь уничтожили 389 БПЛА

В течение ночи 13 сентября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает оборонное ведомство, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Татарстана, Чувашской Республики, а также над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

Как писал «Ъ-Кубань», в Славянском районе на территории одного из предприятий начался пожар, обломки БПЛА также повредили газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани.

Андрей Николаев