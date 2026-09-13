В Славянском районе Кубани после атаки БПЛА начался пожар на предприятии

В Славянском районе на территории одного из предприятий начался пожар, обломки БПЛА также повредили газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника, говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь амбулаторно. На местах работают оперативные и специальные службы.

Андрей Николаев