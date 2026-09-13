В Дагестанском Центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии сменился руководитель

Руководителем Дагестанского Центра кардиологии и сердечнососудистой хирургии стал доктор медицинских наук, заслуженный врач республики Дагестан Арсланхан Кандауров. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шамиль Абдурашидов Фото: Шамиль Абдурашидов

Профессиональный стаж Арсланхана Кандаурова превышает 26 лет — за это время он работал в ведущих кардиологических клиниках России. В последнее время занимал должность заместителя руководителя Медицинского центра имени Р. Аскерханова. Заслуги врача отмечены государственными наградами: в 2023 году он стал лауреатом Госпремии Республики Дагестан в области естественных наук, а в июне 2026 года указом врио Главы Дагестана Фёдора Щукина ему присвоено звание «Заслуженный врач Республики Дагестан».

В числе приоритетных задач, поставленных перед новым руководителем, — внедрение современных методов хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний, повышение качества медицинских услуг и наращивание операционной активности Центра.

Мария Хоперская