НЭВЗ расширит производство на 150 секций за 43 млрд рублей

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг») планирует расширить производственные мощности. Общий объем инвестиций в проект превысит 43 млрд руб. Как сообщил в интервью РБК ТВ Юг председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вицепрезидент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, порядка 27 млрд руб, составят вложения частного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Проект реализуется в формате государственночастного партнерства.

Сейчас предприятие работает на предельной мощности, выпуская 550 секций электровозов в год. С учетом того, что пассажирский состав, как правило, формируется из двух секций, а грузовой — из трех, наращивание выпуска еще на 150 секций существенно увеличит производственный потенциал завода.

Параллельно НЭВЗ ведет строительство отдельного предприятия по выпуску трансмиссий. На новой площадке планируется производство асинхронного привода, который позволит сократить энергопотребление электровозов на 13–14%.

Мария Хоперская