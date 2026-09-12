Суд арестовал на 12 суток кандидата в Госдуму от свердловского «Яблока» Севостьянова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил кандидату в депутаты Госдумы по Асбестовскому округу Свердловской области от партии «Яблоко» Владимиру Севостьянову 12 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Напомним, шестерых «яблочников» задержали 7 сентября. В отделы полиции доставили депутата партии в Екатеринбургской городской думе Константина Киселева, кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области Шану Огней (по Красноуфимскому округу) и Александра Куделькина (по Верх-Исетскому округу), Владимира Севостьянова (по Асбестовскому округу), Александра Холодорева, а также кандидата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимира Собянина. Задержанных отпустили, но в отношении них составили административные протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Позже, 9 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга в качестве наказания назначил Александру Куделькину 10 суток административного ареста, а Шану Огней Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. Константина Киселева. Позже Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 12 суток кандидата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимира Собянина.

11 сентября Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге утвердил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в Законодательное собрание Свердловской области.

Артем Путилов