Суд в Петербурге отказал в апелляции о снятии с выборов партсписка свердловского «Яблока»

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге утвердил решение Свердловского областного суда об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» по единому округу на выборах в законодательное собрание Свердловской области, сообщил «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд рассмотрел исковые требования реготделения ЛДПР к «Яблоку» 28 августа. Тогда представитель либерал-демократов Андрей Еланцев заявил в ходе судебного заседания, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Кроме того, он пожаловался, что «Яблоко» распространяли агитацию в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и собрали 180 млн просмотров, что дало им преимущество перед «другими кандидатами и объединениями, которые соблюдают законодательство РФ».

Представитель ЛДПР Андрей Еланцев в ходе заседания указал, что ВС РФ в решении о снятии партсписка «Яблока» с выборов в Госдуму признал существенными нарушения авторских прав в опубликованном на их сайте интервью сооснователя организации Григория Явлинского, в котором без согласия правообладателей использовались строчка из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фраза из пьесы «Пять вечеров» Александра Володина «лишь бы не было войны», а также данные «Левада-Центра» (признан в РФ иностранным агентом), символика политических партий, иллюстрация к фразе Льва Толстого из романа «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма 1967 года.

На эти доводы Представитель «Яблока», глава челябинского реготделения партии Ярослав Щербаков заявил, что кандидаты не нарушали авторских прав. По его словам, Лев Ошанин заявлял, что в стихотворении «Пусть всегда будет солнце», использовал слова неустановленного четырехлетнего мальчика, которые были опубликованы в статье 1928 года. Ярослав Щербаков добавил, что «Левада-Центр» (признан в РФ иностранным агентом) разрешил «Яблоку» применять их сведения в агитации, а эмблемы партий допустимо использовать без согласия их авторов.

Вскоре после решения суда, 7 сентября, силовики задержали шесть представителей партии «Яблоко»: депутата партии в Екатеринбургской городской думе Константина Киселева, кандидатов в законодательное собрание Свердловской области Шану Огней (по Красноуфимскому округу) и Александра Куделькина (по Верх-Исетскому округу), Владимира Севостьянова (по Асбестовскому округу), Александра Холодорева, а также кандидата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Владимира Собянина. Задержанных отпустили, но в отношении них составили административные протоколы о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Позже, 9 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга в качестве наказания назначил Александру Куделькину 10 суток административного ареста, а Шану Огней Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. На следующий день Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. Константина Киселева. Поводом для составления каждого административного протокола стали размещения фотографий в социальных сетях кандидатов с экстремистской символикой: «Штаба Навального» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ), Pussy Riot (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ), пентаграмма («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено), «ФБК» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Скоро районные суды Екатеринбурга должны рассмотреть административные протоколы других кандидатов от «Яблока».

Артем Путилов