Председателя фракции «Яблоко» в гордуме Екатеринбурга оштрафовали на 2 тысячи

Председателю фракции «Яблоко» в екатеринбургской гордуме Константину Киселеву, который баллотируется в Госудуму по Свердловскому одномандатному округу, назначили штраф в размере 2 тыс. руб. по статье о «демонстрации экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Ленинского райсуда Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Поводом для составления административного протокола стали три публикации на его странице в социальной сети «ВКонтакте»: от 2019, 2020 и 2021 годов. Две содержат фотографии с символикой «Штаба Навального» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ), одна — символику группы Pussy Riot (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ).

Сам Константин Киселев объяснил на суде, что размещал посты как депутатский отчет о протестах, а также заявил о научном интересе, касаемо уличных граффити — эпизод с символикой группы Pussy Riot (признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ). «Каждый человек имеет право оценивать власть, и соотношение закона — праву. Эта оценка — долг каждого человека. Кроме того, я всегда пытаюсь устранить конфликты, не допустить физические столкновения на улицах»,— отметил Константин Киселев во время судебного заседания.

Напомним, задержания кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму от партии «Яблоко» прошли 7 сентября. Всего было задержано шесть человек, в отношении них составили административные протоколы о демонстрации экстремистской символики.

Накануне кандидату в Законодательное собрание Свердловской области от «Яблока» Александру Куделькину суд назначил 10 суток административного ареста. Кандидата в ЗакСО от этой же партии Шану Огней оштрафовали на 2 тыс. руб.

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание Свердловской области.

Артем Путилов