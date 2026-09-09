Суд арестовал на 10 суток кандидата в свердловское заксобрание от «Яблока»

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил кандидату в законодательное собрание Свердловской области от «Яблока» Александру Куделькину (по Верх-Исетскому округу) 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Кандидата в ЗакСО от этой же партии Шану Огней Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 2 тыс. руб. по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, полиция задержала их и других представителей партии «Яблоко» 7 сентября. На каждого из задержанных составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Как ранее рассказывал «Ъ-Урал» политтехнолог Александр Ханин, наличие подобных правонарушений прекращает избирательную кампанию для кандидатов.

По данным «Ъ-Урал», на Шану Огней составили административный протокол за размещение в соцсети рисунка, на котором содержится пентаграмма («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено): сгенерированные картинки с персонажами из фантастических миров, где есть нарисованная пятиконечная звезда в круге («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено), были опубликованы в августе 2024 года и августе 2026 года.

Поводом для составления административного протокола в отношении Александра Куделькина стали три публикации в его соцсетях за 2023, 2024 и 2025 годы. В двух из них, по данным полиции, размещены картинки с нацистской символикой, в одной — символика «ФБК» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Напомним, в конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Ранее Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму.

Артем Путилов